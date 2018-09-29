سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية الإيطالية أوصت ببدء محادثات حصرية مع شركتي إم.إس.سي ميديترانيان شيبنج للنقل البحري، ولوفتهانزا الألمانية للطيران؛ لمناقشة عرضهما المشترك لشراء شركة الطيران الإيطالية المملوكة للدولة إيتاليا تراسبورتو أيرو.

ونقلت صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية عن المصادر القول، إن وزارة المالية أرسلت خطابا يحمل التوصية إلى مكتب رئيس الوزراء الإيطالي بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الصحيفة أن توصية الوزارة استندت إلى تقييم المستشاريين في شركتي إكويتا وجياني أند أوريجوني.

وتتوقع وكالة بلومبرج للأنباء صدور القرار الرسمي وتوقيع الصفقة وإتمامها خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا للعرض ستستحوذ إم.إس.سي على 60% من أسهم الشركة الإيطالية فيما تحصل لوفتهانزا على 20% منها وتحتفظ وزارة المالية الإيطالية بالحصة الباقية، في حين سيتكون مجلس إدارة شركة النقل الجوي من 5 أعضاء، منهم ثلاثة يمثلون إم.إس.سي وواحد يمثل لوفتهانزا والخامس يمثل وزارة المالية الإيطالية.

وتوجد عروض أخرى لشراء الشركة الإيطالية مقدمة من وصندوق الاستثمار الأمريكي سيرتاريس مع دلتا إيرلاينز، وكذلك إير فرانس-كيه إل إم.

وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا، تأمل الحكومة في ألا يكون التقييم الاقتصادي لـ"إيتا" أقل من الاستثمار الحكومي لها، وهو بقيمة نحو 720 مليون يورو (734 مليون دولار) حتى الآن.

وبعد إفلاس الخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا)، استحوذت عليها إيتا إيروايز في 15 أكتوبر 2021، وتملكها حاليا وزارة المالية. وتريد الحكومة من خلال الصفقة بيع نحو 80% من الشركة، وستحتفظ الدولة بالنسبة الباقية.