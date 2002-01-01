واشنطن: إيران تستعد لتوريد مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا

أعلنت الولايات المتحدة أن لديها مؤشرات تفيد بأن إيران تعتزم دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين:" تظهر معلوماتنا أن الحكومة الإيرانية تستعد لكي توفر سريعا عدة مئات من الطائرات غير المأهولة بينها طائرات تستطيع نقل أسلحة".

وأضاف سوليفان أن إيران ستدرب أيضا روسا على كيفية استخدام هذه الطائرات، وأوضح أن مثل هذا التدريب يمكن أن يبدأ منتصف يوليو الجاري وفقا للشواهد الأمريكية.

وتابع سوليفان أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تسليم مثل هذه الأسلحة بالفعل، وقال إن هذه المعلومات يمكن أن تكون مؤشرا على أن التقدم الذي حققته روسيا في شرق أوكرانيا كان له تأثير على الحفاظ على مخزونات الأسلحة الروسية.