بدء مشاورات في نواكشوط بين الحكومة والأحزاب السياسية تحضيرا للانتخابات

بدأت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط مشاورات بين الحكومة الموريتانية ورؤساء الأحزاب السياسية.



وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية -في بيان- أن اللقاء الذي يبحث الإجراءات الواجب اتخاذها في إطار التحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة يهدف إلى وضع تصور وتقديم اقتراحات من طرف الأحزاب السياسية حول كافة القضايا ذات الصلة بالتحضير للانتخابات.



وشارك وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى جانب قادة الاحزاب السياسية، في حين قاطع الاجتماع ثلاثة من رؤساء الأحزاب السياسية هم: رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية احمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وصار مختار رئيس حزب

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