علوم البحار: تسجيل 7 براءات اختراع خلال عام 2022

قال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتور عمرو زكريا حمودة، إن المعهد شهد تقدما ملحوظًا في الأداء البحثي العام الحالي حيث زادت براءات الاختراع بالمعهد لتصل إلى ٧ براءات اختراع كما وصل إجمالي عدد الأبحاث المنشورة إلى 718 بحثا.

وأشار، في التقرير الذي رفعه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول حصاد أداء المعهد خلال العام المالي 2021-2022، إلى أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات خارجية، ومنها مشروع ممول من هيئة المعونة الأمريكية بعنوان "تحسين مخزون وإنتاج زريعة البوري الرمادي - خيار مستدام"، ومشروع ممول من برنامج بريما بعنوان "من أجل تعميم الزراعات المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط".

وكشف الدكتور عمرو زكريا عن أهم المشروعات المحلية بالمعهد، ومنها مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحرين المتوسط والأحمر الممول من هيئة قناة السويس، الرصد البيئي لنوعية المياه والرواسب وحركة الكائنات البحرية بقناة السويس وبحيراتها ونقاط اتصالها مع خليج السويس والبحر المتوسط "المرحلة التانية"، دراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحي لقناة السويس الممول من هيئة قناة السويس.

ولفت رئيس المعهد إلى مشروع الرصد البيئي للبحيرات المصرية، ومشروع إنشاء بنك للمحافظة على الأصول الوراثية لأسماك البلطي النيلي في البحيرات المصرية الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2025)، ومشروع التحسين الوراثي لأسماك البلطي النيلي الممول كذلك من الأكاديمية (2020-2022).

وأوضح أن المعهد يشارك في دراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت السياحية والصناعية، البرنامج القومي للرصد البيئي بالبحر الأحمر، الرصد البيئي لموانئ البحر الأحمر، استحداث طرق جديدة غير تقليدية لاستخدام الهائمات البحرية ومُستخلصاتها كمصادر طبيعية بديلة للبروتين والمحسنات الطبية ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأكد تقدم المعهد فى جميع مؤشرات تصنيف SCImago لعام 2022، حيث حصل في مجال علوم البحار على المركز 57 عالميًا من بين 743 جامعة ومعهدًا بحثيًّا ومؤسسة دولية، وعلى الترتيب الأول على مستوى الشرق الأوسط من بين 25 معهدًا وجامعة عربية، كما حقق المعهد المركز الأول إفريقيًّا من بين 11 متقدمًا، كما تقدم في مؤشر الأداء البحثي على المستوى الدولى، حيث حقق هذا العام المركز 370 مقارنة بالعام الماضى 398 فى تصنيف SCImago لعام 2021.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن النشر العلمي الدولي المُتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة، يؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته فى كل المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، ذاكرا أنها تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.