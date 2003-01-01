ضبط 12 مخالفة بناء خلال إجازة عيد الأضحى في الإسكندرية

تصدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لـ 12 حالة تعدٍ بالبناء المخالف وأزالت التعديات على الأراضي الزراعية بأحياء العامرية أول وشرق ووسط، والمنتزه أول والمنتزه ثانٍ خلال عيد الأضحى المبارك.

فيما قاد محمد عبدالله رئيس حي العامرية أول، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تم خلالها تنفيذ حملة إزالة فورية لمبنى مخالف بقرية أبو سمبل عبارة عن بناء حوائط منزل على الأراضي الزراعية.

كما قاد رئيس الحي حملة للتصدي لأعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن أسوار في المهد بمنطقة الحرابي بحري. كما تم تنفيذ حملة إزالة فورية لسور بقرية البيضا بنزينة بالنهضة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق برئاسة محارب هيلع، من التصدي لـ 5 حالات للبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتلقى الحي بلاغًا يُفيد بوجود أعمال بناء مخالف بمنطقة خورشيد، وعلى الفور انتقلت وحدة الإزالة الفورية لموقع البلاغ، والمعاينة اتضح وجود أعمال بناء سور بدون ترخيص، أزالته الحملة في حينه.

كما رصدت الوحدة خلالها جولتها الميدانية أعمال ترميم بدون ترخيص بمنطقة سبورتنج شارع بورسعيد، أوقفت الأعمال في الحال وتحفظت على المعدات والأدوات المُستخدمة في الموقع، وكذلك أوقفت أعمال ترميم بدون ترخيص في شارع أحمد رياض ترك المتفرع من شارع جميلة بوحريد وتحفظت على المعدات.

وبناًء على بلاغ وحدة المتغيرات المكانية بالحي برصد مخالفات بناء بمنطقة الموظفين، بالنهاية اتضح وجود شروع في بناء مخالف بالطابق الأرضي، وأوقفت الحملة الأعمال في الحال وتم حلّ الشدة الخشبية بالكامل وتحفظت على أكثر من 40 لوح خشب تم إيداعها بديوان عام المحافظة.

فيما تم إيقاف أعمال إنشائية بدون ترخيص بأحد المحال التجارية الكائنة في طريق الحرية بولكلي.

كما تم شن حي وسط برئاسة عزة سعد، حملتين بأبيس لوقف أعمال بناء المخالف، وفك 2 شدة خشبية مخالفة، حيث تم خلالهما فك شدة خشبية بقرية أبيس مكونة من سقف الدور الثاني علوي بكامل مسطح عقار، وفك شدة خشبية أخرى بقرية أبيس، بالدور الأرضي بجوار سعد الله، حيث تم إيقاف الأعمال فورًا.

وفي حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، شنت الأجهزة التنفيذية حملة تم فيها إيقاف أعمال بناء مخالف بدون تراخيص بحوض 10 أسفرت عن هدم أسوار وأعمدة على مساحة 2 قيراط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.

ورصد حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله، شدة خشبية مخالفة بعزبة فرعون، وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية بالحي من إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة، وتم فك الشدة الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالأحياء أعمال الرصد الميداني على مدار 24 ساعة لدرء مخالفات البناء في المهد.

كما تم التشديد على التعامل بكل حزم مع أي محاولات من المواطنين استغلال إجازة العيد في القيام بتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف.