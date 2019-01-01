اتخاذ إجراءات قانونية حيال عصابة حاولت غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي.



ضم التشكيل العصابي 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، زوجة أحدهم، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة؛ لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.