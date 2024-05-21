ضياء رشوان: إنجازان تحققا على يد مصر بعد العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إنجازين من الإنجازات الرئيسية التي تحققت بعد العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة، تحققا على يد مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الإنجاز الأول يتمثل في منع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهو ما أصبح يمثل شعارًا دوليًّا كانت مصر أول من نادى به.

وأوضح أن الإنجاز الثاني يتمثل في أن عدم إمكانية تصفية القضية الفلسطينية والدفع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مصر لن تترك جغرافيتها ولا تاريخها، متابعا: «اللي ساب جغرافيته وتاريخه هو اللي بيتكلم من الخارج وبيردد كلام فارغ ولا يعي ما يقوله».

نوه بأن الدولة المصرية وقبلها الشعب المصري لا يمكن أن يفرط في ثوابته.



