 مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لن نوقف الحرب بسبب قرارات الجنائية الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لن نوقف الحرب بسبب قرارات الجنائية الدولية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 9:50 م

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب لن توقف الحرب في غزة بسبب قرارات محكمة الجنائية الدولية باعتقال مسئولين إسرائيليين.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن، أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بالإضافة إلى 3 قادة من حركة حماس، هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال، وفقاً لما نقلته "روسيا اليوم".

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