أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة تراجعت عن الإجراء المتخذ ضد وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وزارة الاتصالات بإعادة المعدات إلى وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أمريكية، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي إنه أمر بإلغاء مصادرة معدات أسوشيتد برس وإعادتها للوكالة.

من جانبه، طلب البيت الأبيض من إسرائيل إعادة تغطية أسوشيتد برس المباشرة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت الوكالة الأمريكية بمصادرة مسئولين إسرائيليين على معدات بث تابعة للوكالة الأمريكية في جنوب إسرائيل، بتهمة انتهاك قانون الإعلام الجديد من خلال تقديم الصور لقناة "الجزيرة" التي سبق أن أوقف بثها بموجب القانون ذاته.