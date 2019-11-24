إزالات في منطقة خدمات المساعيد بالعريش ورفع مخلفات 300 طن

أصدر أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تعليماته بإزالة قواعد خرسانية في منطقة خدمات المساعيد بظلال النخيل مجاورة 3 من المهد لمبنى تحت الانشاء بترخيص منتهى ومخالف للاجراءات القانونية .. حيث صدر له قرار إزالة، وقامت حملة من مجلس المدينة برئاسة سكرتير عام المجلس ومديرى الادارة الهندسية والتنظيم والمتابعة ونوبتجية الادارة الهندسية وتم إزالة القواعد الخرسانية للمبنى ومصادرة معدات البناء وعمل محاضر وعرضها على النيابة .

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة والمخالفة لخط التنظيم وأعمال بناء بدون ترخيص أو بترخيص منتهى.

وناشد رئيس مجلس المدينة المواطنين بعدم الشروع في إنشاء مبان أو استكمال مبان دون الرجوع لمجلس المدينة، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ويتعرض للمساءلة القانونية.

وأيضا ناشد المقاولين أصحاب الخلاطات بعدم الشروع بالمبانى لأى مواطن دون وجود رخصة مبانى سارية أو إذن استكمال من مجلس المدينة بالمبانى ، وإلا ستصادر معداته وعمل محضر وعرض على النيابة .

من جهة أخرى، وفى إطار الاهتمام بالبيئة وصحة المواطنين وبتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتنفيذية لصحة المواطنين ، واستجابة لشكاوى المواطنين .. أصدر اليوم رئيس المركز والمدينة أسامة أحمد عفش تعليماته بتشكيل حملة يقودها سكرتير عام مجلس المدينة ومدير البيئة ومعدات المجلس لرفع مخلفات وتراكمات وانقاض مبان كانت قد تراكمت منذ سنوات مضت ، وبالمعاينة تبين وجود حوالي ٣٠٠ طن ردش والشهير بمقلب القط .. حيث تم رفع الردش والمخلفات وفتح الشارع وجار استكمال أعمال رفع الردش علاوة على حملة نظافة عامة بمعدات وعمال شركة النظافة شملت قطاعات مدينة العريش .. منها قطاع شرق المدينة ووسط المدينة وغربها بالاضافة الى نوبتجية الادارة الهندسية للمرور على مخلفات البناء والاشغالات.