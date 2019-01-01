حصيلة المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي في يوم واحد تتجاوز 400 للمرة الخامسة

وصل أكثر من 400 مهاجر إلى بريطانيا أمس الاثنين بعد عبور القنال الإنجليزي.



ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن وزارة الدفاع القول، اليوم الثلاثاء، إن 442 شخصا عبروا القنال على متن 15 قاربا، مما يشير إلى أن كل قارب كان يقل نحو 29 شخصا.



وتعد هذه أعلى حصيلة يومية للمهاجرين منذ أن عبر 444 مهاجرا القنال الإنجليزي في 14 يونيو الماضي، وخامس مرة تتجاوز فيها الحصيلة 400 مهاجر هذا العام.



وكانت أعلى حصيلة للمهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا قد تم تسجيلها في 13 أبريل عام 2022 وبلغت 651 مهاجرا.