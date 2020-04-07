لوهافر الفرنسي يتعاقد مع كوزاييف من زينيت سان بطرسبرج الروسي

أعلن نادي لوهافر الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضم لاعب خط الوسط الروسي دالير كوزاييف بعقد لمدة عامين في صفقة انتقال حر من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وينتظر أن يضيف كوزاييف /30 عاما/ الكثير من الخبرة إلى لوهافر، حيث خاض 360 مباراة مع زينيت في الدوري الروسي وكأس روسيا ودوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وخاض كوزاييف 46 مباراة دولية وشارك في كأس العالم 2018 التي استضافتها بلاده.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المنتخبات والأندية الروسية تخضع لحظر من المشاركة في المنافسات الدولية منذ بدء أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، لكن الحظر لا يشمل اللاعبين الروس المحترفين خارج بلادهم.