تستضيف جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، عرض فيلم (صبحي شفيق.. سينما مصر وسؤال الهوية) للمخرج صلاح هاشم، غدا الخميس، على أرض مسرح ستوديو ناصيبيان.

يذكر أن الفيلم تصوير ومونتاج سامى لمع، وهو وثائقى إنتاج مشترك بين مصر ولبنان عام ٢٠٢٣، ويعرض لأول مرة بجمعية النهضة العملية والثقافية "جزويت القاهرة"، ومدته ٥٧ دقيقة، ويدير الندوة عقب عرض الفيلم الكاتب والناقد الأستاذ أسامة عرابى.

- من هو المخرج صلاح هاشم؟

صلاح هاشم كاتب وناقد ومخرج سينمائي مصري مقيم في باريس بفرنسا، وهو من جيل الستينيات في مصر، صدرت له مجموعة من الأعمال القصصية والأدبية مثل "الحصان الأبيض"، وهى مجموعة قصص قصيرة، و"كرسي العرش.. حكايات من قلعة الكبش"، و"الوطن الآخر.. سندباديات مع المهاجرين العرب في أوروبا وأمريكا"، وصدر هذا الكتاب في 3 أجزاء، و"موسيقى الجاز.. نشأة وتطور موسيقى السود في أمريكا".

وله عدة كتب في السينما، مثل كتاب "السينما العربية خارج الحدود"، و"مهرجان كان بين السياسة والتاريخ"، و"مغامرة السينما الوثائقية.. تجارب ودروس"، و"بازوليني"، "نحن جميعا في خطر.. سينما الشعر ضد الفاشية"، و"سينما الواقع.. إطلالة على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة"، و"شخصيات ومذاهب سينمائية"، و"الواقعية التسجيلية في السينما العربية الروائية".

كما أخرج 7 أفلام وثائقية، من ضمنها أفلام (البحث عن رفاعة، وحكايات الغياب، وكأنهم كانوا سينمائيين.. شهادات على سينما وعصر، وأول خطوة).

شارك في عديد من لجان تحكيم بالمهرجانات السينمائية العربية والعالمية في مصر وإيطاليا وفرنسا وغيرها، منها مسابقة "الكاميرا الذهبية" في مهرجان "كان" عام 1989 التي ترأسها الممثل الإيطالي الكبير رالف فالون، وأيضا شارك بلجنة التحكيم الرسمية لمهرجان "الفيلم الفني" في سلوفاكيا التي ترأسها الروائي الفرنسي الكبير والمخرج آلان روب جرييه.

ونظم عديد من احتفالات لتكريم رموز السينما بمصر، وذلك بتكليف من المهرجانات العالمية، مثل تكريم المخرج المصري الكبير صلاح أبو سيف في مهرجان "لاروشيل" السينمائي في فرنسا، وتكريم مدير التصوير المصري الكبير د.رمسيس مرزوق في مهرجان "الفيلم الفني" في سلوفاكيا.

ويعتبر مؤسس موقع "سينما إيزيس" عام 2005 في باريس بفرنسا، الذي يعني بفكر "السينما المعاصرة وفنون الصورة، ويطرح "رؤية" للثقافة والحياة.

كما أنه مؤسس "مهرجان الفيلم الموسيقي.. جاز وأفلام" ويعتبر مهرجان سنوي عقد لخمس دورات بمصر ومستمر إلى الآن، وعرض أفلامه في جمعية النهضة "جيزويت مصر"، والمركز الثقافي الفرنسي ومكتبة الإسكندرية.