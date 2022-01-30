المتحدة للخدمات الإعلامية: لدينا إصرار على خروج مهرجان العلمين في أفضل صورة

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الفعاليات التي ستُقام خلال مهرجان العلمين، مُعربًا عن أمنيته في تقديم مهرجان ناجح.

وأضاف خلال لقاء خاص مع برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن المهرجان سيقدم هذا العام عدة حفلات غنائية بمشاركة عدد من النجوم المصريين والعرب، هذا إلى جانب مسرح العلمين سيقام عليه عدد لا بأس به من المسرحيات.

ولفت إلى أنه ستقام البطولة العربية للجودو على هامش المهرجان، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة الرياضية الأخرى، إلى العروض بالمظلات والطائرات التي ستجرى على مدار الـ 45 يوما، مشددًا على أن هناك إصرار على خروج فاعليات المهرجان بأفضل صورة.

وأشار إلى أن الشركة لديها عدد من الشركاء والرعاة الذين تحمسوا لفكرة المهرجان بشكل كبير، والعمل على تجهيزات الفاعليات المختلفة، إلى جانب الاتفاق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة أيضًا للمشاركة في الفاعليات.

وأبدى أمنيته في قدرة مدينة العلمين على إعادة الرونق والبريق لمصر مرة أخرى، خاصًة بعد أن أصبحت مدينة تحاكي أحدث المدن في العالم والمنطقة المحيطة بمصر.

وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي؛ لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.