نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا مثيرا وثمينا على ضيفه بيراميدز، بنتيجة 3-2في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

تقدم المارد الأحمر عن طريق وسام أبو علي بالدقيقة 17، ثم عادي ماييلي النتيجة بهدف بالدقيقة 25، وتقدم بيراميدز للمرة الأولى عن طريق رأسية لأحمد سامي بالدقيقة 51، وعادل أبو علي النتيجة ثانية من علامة الجزاء بالدقيقة 63، قبل أن يحسمها محمد مجدي أفشة بالتخصص بالدقيقة 86 على غرار القاضية بمباراة الزمالك بنهائي أفريقيا 2020.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 60 بالمركز الثاني من 24 مباراة فقط، بينما ظل بيراميدز في الصدارة برصيد 68 من 28 مباراة، أكثر من الأحمر بأربع مباريات كاملة.