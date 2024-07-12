نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين عسكريين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، وهذا قد يعطل القدرة على التوصل إلى اتفاق

وأضافت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات للقناة: "نحن أمام يومين حاسمين لنجاح الصفقة"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، جدد نتنياهو التأكيد على ما وصفها بأنها "4 مبادئ حاسمة لأمن إسرائيل موجودة في الاتفاق الإطاري وغير قابلة للتفاوض"، بحسب "فرانس 24".

وتشمل تلك المطالب؛ احتفاظ جيش الاحتلال بالسيطرة على ممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) والجانب الفلسطيني من معبر رفح، واستئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة، ومنع عودة المقاتلين والأسلحة إلى شمال غزة، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

من جهته، قال مسئول إسرائيلي مطلع على المحادثات، لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن نتنياهو "قدم مطالب صعبة لأنه يحاول استغلال ضعف (حماس) للخروج بأكبر قدر من المكاسب من المفاوضات، لكن هناك خطراً بأن يتمادى أكثر من اللازم وتنهار المفاوضات".