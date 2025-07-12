نجم الزمالك يهدد حسم الأبيض للصفقة المنتظرة

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كشفت تقارير تونسية عن أسباب تعطل صفقة انتقال محمود غربال لاعب الاتحاد المنستيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وكشف خالد الغندور إن الزمالك في طريقه للتعاقد مع محمود غربال، نجم منتخب تونس وفريق الاتحاد المنستيري التونسي، بعد تقديمه مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

وبحسب إذاعة «موزاييك» التونسية هناك صعوبة في انتقال غربال إلى الزمالك في الوقت الحالي بسبب لاعب الفريق السابق أحمد الجفالي.

وأوضحت الإذاعة أنه ألى الآن لم يحصل الاتحاد المنستيري على الدفعة الثانية من صفقة انتقال أحمد الجفالي، بالإضافة إلى تفضيل اللاعب الاحتراف في أوروبا.

وشارك صاحب الـ21 خلال مسيرته مع الاتحاد المنستيري في .31 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.