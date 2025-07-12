شقيقه: حامد حمدان يحلم بالانتقال للزمالك

أكد رامي حمدان، شقيق حامد حمدان لاعب بتروجيت ومدير أعماله، معاناة اللاعب من حالة نفسية سيئة، بسبب ما وصفه بالصعوبات التي تعترض طريق انتقاله إلى الزمالك.

وقال رامي حمدان في تصريحات لقناة "أون سبورت: "الوضع بخصوص مستقبل حامد لا يزال غامضا، وهو يعيش وضعا نفسيا صعبا ولا يرد على أي اتصالات، لم يتواصل مؤخرا مع أي شخص هنا في غزة سوى والدته بسبب الضغوط النفسية التي يمر بها".

وأضاف: "حامد وقّع لبتروجيت على بياض وكان هناك اتفاق أن يتم ذلك مقابل ألا تقف إدارة النادي في طريقه إذا تلقى عرضا وخاصة إذا كان هذا العرض مُقدم من الزمالك".

وأوضح: "حتى الآن لم تُصدر إدارة بتروجيت الضوء الأخضر لرحيل حامد إلى الزمالك، بالفعل هناك استفسار من نادي قطر حول وضع حامد مع بتروجيت".

وتابع: "عائلتنا تنتظر على أحر من الجمر انتقال حامد إلى الزمالك، كل سكان غزة وفلسطين ينتظرون انتقال حامد إلى ناد كبير بحجم الزمالك".

وأردف: "حامد مستعد أن يلعب للزمالك دون أي شروط، نحن مستعدون أن ندفع من جيوبنا مقابل أن تتم هذه الصفقة".

وأتم: "ردود بتروجيت أن الفريق لا يمكنه الاستغناء عن حامد في الوقت الحالي، ولا أعلم إذا كانت هذه المبررات مقنعة".