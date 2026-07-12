تنطلق يوم 23 يوليو الجاري فعاليات ملتقى السرد العربي السابع في الأردن، في دورة تحمل اسم الروائي الأردني هاشم غرايبة، وتحمل عنوان «تحولات السرد في الألفية الثالثة»، بتنظيم من رابطة الكتاب الأردنيين، وبالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، وبمشاركة واسعة من روائيين وروائيات ونقاد من الأردن والعالم العربي.

وقال الروائي جلال برجس، عضو اللجنة التنفيذية لملتقى السرد العربي في الأردن، إن الملتقى يأتي استمرارًا لدوره في الاحتفاء بالسرد العربي، وفتح فضاء للحوار حول التحولات التي شهدتها الرواية والقصة العربية في الألفية الثالثة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تسعى إلى مقاربة الأسئلة الجديدة التي فرضتها التحولات الجمالية والفكرية والتقنية على الكتابة السردية.

وأضاف برجس، أن اختيار عنوان الدورة «تحولات السرد في الألفية الثالثة» يعكس اهتمام الملتقى بقراءة المشهد السردي العربي الراهن، ورصد التحولات في أشكال الكتابة وتقنياتها، بالإضافة إلى متابعة التجارب الجديدة ومحاولات التجديد التي تقدمها الأجيال الشابة في الرواية والقصة.

وأشار إلى أن الملتقى ينفتح بشكل خاص على التجارب الشبابية؛ لذا يتضمن برنامجه مجموعة من الندوات التي تناقش تجارب الكتاب الشباب، وأسئلتهم الفنية، ومحاولاتهم في تجاوز الأشكال السردية التقليدية، بما يؤكد أهمية التواصل بين الأجيال المختلفة في المشهد الأدبي العربي.

وأوضح أن هذه الدورة تكرم تجربة الروائي الأردني هاشم غرايبة، أحد الأصوات الروائية المهمة في الأردن، من خلال جلسات تتناول تجربته الروائية، وتحولات الشخصية والمكان والذاكرة في أعماله، بالإضافة إلى شهادات حول تجربته الإبداعية والإنسانية.

ويشارك في الملتقى نخبة من الروائيين والروائيات والنقاد العرب، من بينهم: "من مصر ضحى عاصي، وطارق إمام، وعمرو دنقل، ومن العراق الدكتورة موج يوسف، ومن الإمارات العربية المتحدة ناديا النجار، ومن سلطنة عُمان الدكتورة عزيزة الطائي، ومن قطر جاسم سلمان، ومن السعودية عبده خال، ومن فلسطين رجب أبو سرية، ومن سوريا لينا هويان الحسن، ومن البحرين الدكتور فهد حسين".

كما يشارك في الملتقى عدد من الأسماء الأردنية من الروائيين والكتاب والنقاد، من بينهم: "سميحة خريس، ونضال القاسم، وعاصم بني عامر، وسلطان المعاني، وزياد أبو لبن، ومخلد بركات، وهيا صالح، ومحمود الريماوي، ومحمد المشايخ، ونداء مشعل، وليندا عبيد، وناصر شبانة، وزياد سلامة، وآسيا عبد الهادي، وإنعام القيسي، ومحمد العامري، وجهاد الرنتيسي، وحسين العمري، ومجدي دعيبس، ورائد سمور، ومفلح العدوان، وجمعة شنب، وسامية العطعوط، ومحمد حسن العمري، ومحمد السماعنة، وسمر الزعبي، وسامر المعاني، ومرام رحمون، وخلود المومني، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والنقاد المشاركين في إدارة الجلسات وتقديم الأوراق النقدية.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات تناقش محاور متعددة، من بينها: "هاشم غرايبة روائيًا، والرواية التاريخية، وتحولات الواقعية السحرية في الرواية العربية الجديدة، والرواية الأردنية من الواقعية الاجتماعية إلى الأسئلة الوجودية، وتحولات القصة القصيرة، والتصوف في الرواية العربية، والذاكرة الجمعية والهوية الوطنية في الرواية الأردنية، وتداخل الأجناس والوسائط الرقمية في القصة القصيرة".

ويؤكد ملتقى السرد العربي السابع، من خلال برنامجه المتنوع، حضور الأردن فضاءً للحوار الثقافي العربي، ومنصةً تجمع التجارب السردية المختلفة، وتبحث في مستقبل الرواية والقصة العربية وتحولاتهما المتسارعة.



