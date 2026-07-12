وزير التعليم العالي يفتتح ويتفقد مشروعات تعليمية وطبية وإدارية جديدة بجامعة المنصورة

شريف خاطر: المشروعات الجديدة تأتي ضمن خطة متكاملة للجامعة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية والصحية

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة المنصورة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجولة بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع المراكز الطبية الثلاثة، أحد أكبر مشروعات التوسع الطبي بجامعة المنصورة، والمقام على مساحة 7500 متر مربع لخدمة نحو 20 مليون مواطن بمحافظات الدلتا، ويضم مراكز متخصصة لجراحة العظام، والمخ والأعصاب، وأمراض النساء والتوليد، وبلغت تكلفة المشروع نحو 920 مليون جنيه، فيما تستقبل العيادات الخارجية بالمراكز الثلاثة نحو 105 آلاف متردد سنويًا، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف حالة دخول بالأقسام الداخلية، مما عزز قدرة مستشفيات جامعة المنصورة على تقديم خدمات علاجية متقدمة في التخصصات الدقيقة.

وتشمل المرحلة الثانية تشغيل الأقسام الداخلية، وغرف العمليات، والعنايات المركزة، والحضانات، ووحدة القسطرة المخية، وعددًا من الوحدات التشخيصية المتخصصة، بما يضيف 196 سرير إقامة داخلية، و15 غرفة عمليات مجهزة، و12 سرير عناية مركزة، و33 حضانة لحديثي الولادة، كما يجري حاليًا استكمال المرحلة الثالثة لزيادة الطاقة الاستيعابية، واستكمال المرافق والخدمات التعليمية والفنية، بما يحقق التشغيل الكامل للمشروع، ويعزز دوره في دعم الخدمة العلاجية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

كما شملت الجولة افتتاح أعمال تجديد جناح العناية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي، في إطار خطة جامعة المنصورة لتطوير مستشفياتها الجامعية، والتوسع في خدمات الرعاية الحرجة للأطفال، وبلغت تكلفة المشروع نحو 155 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير والتجهيز بأحدث الأجهزة الطبية، ويقام الجناح على مساحة 770 مترًا مربعًا بطاقة 23 سرير عناية مركزة، تضم 14 سريرًا لطب الأطفال، و7 أسرة لجراحة الأطفال، وغرفتي عزل، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للحالات الحرجة، وتعزيز جاهزية المستشفى، الذي بلغ طاقته الاستيعابية 385 سريرًا، لاستقبال الأطفال من مختلف محافظات الدلتا، دعمًا لرسالة الجامعة العلاجية والتعليمية والبحثية.

وشملت الجولة أيضًا افتتاح مبنى مجمع الخدمات بالجامعة، الذي يأتي في إطار خطة جامعة المنصورة للتحول إلى جامعة ذكية، وتطوير الخدمات الإدارية من خلال تجميع عدد من الخدمات الحكومية في موقع واحد داخل الحرم الجامعي، ويتكون المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 25 مليون جنيه، من مبنيين بمساحة 600 متر مربع لكل منهما، وسوف يضم مكاتب للاستعلامات، ومقارًا للشهر العقاري والجوازات والأحوال المدنية وشركة مصر للسياحة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الإداري، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعة.

كما شملت الجولة تفقد مبنى إدارة الطلاب الوافدين، أحد المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها جامعة المنصورة لدعم التوسع في استقطاب الطلاب الدوليين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفق المعايير الدولية، وتضم الجامعة حاليًا نحو 15 ألف طالب وافد من 52 جنسية، ويهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 30 مليون جنيه، إلى تقديم خدمات القبول والتسجيل والمتابعة في مكان واحد، من خلال مبنى مقام على مساحة 400 متر مربع يتكون من دور أرضي ودورين علويين، ويضم قاعة استقبال، وناديًا للطلاب الوافدين، وحضانة دولية، ومكاتب إدارية، وقاعة متعددة الأغراض للأنشطة والفعاليات، بما يعزز تجربة الطالب الدولي ويدعم مكانة الجامعة كوجهة تعليمية جاذبة للطلاب الوافدين.

كما تضمنت الجولة افتتاح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة، الذي يضم نماذج متميزة مختارة من بين أكثر من 500 مشروع تخرج بمختلف أقسام الكلية، تشمل العمارة، والديكور، والتصوير، والجرافيك، والنحت، وتعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم على توظيف المعارف الأكاديمية والتقنيات الحديثة في أعمال فنية وتصميمية مستلهمة للهوية المصرية ومواكبة للاتجاهات العالمية.

أكد قنصوة أن جامعة المنصورة تمثل نموذجًا متميزًا للجامعة الحديثة التي تجمع بين جودة التعليم والبحث العلمي وتقديم الخدمات المجتمعية والصحية.

ومن جانبه، أشاد اللواء طارق مرزوق بالمشروعات التي تشهدها جامعة المنصورة، مؤكدًا أنها تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات التعليمية والطبية بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنًا الدور الوطني الذي تقوم به الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية والطبية الرائدة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن المشروعات الجديدة تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية والطبية والإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى، موضحًا أن الجامعة تواصل تنفيذ مشروعاتها التنموية والتوسعية بما يواكب متطلبات التطوير والتحديث، ويسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية وصحية متكاملة تدعم تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.