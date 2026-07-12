علاقة غير مشروعة تدفع شقيقتين لإنهاء حياة مسن وحرق جثته في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن، بعد أقل من 6 ساعات من اكتشاف الجريمة، إذ تبين أن شقيقتين وراء ارتكاب الواقعة.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة مسن يُدعى "رجب.ع.م"، يبلغ من العمر 74 عامًا، وبها 6 طعنات متفرقة، بالإضافة إلى تعرضها للحرق داخل قرية بني صالح بمركز الفشن، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، إذ أسفرت جهود البحث والتحريات، خلال أقل من 6 ساعات، عن تحديد مرتكبي الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمتين شقيقتين، تُدعيان "آية.ص.ج" و"منى.ص.ج"، وأن المجني عليه كانت تربطه بهما علاقة غير مشروعة، وصورهما، ثم حاول ابتزازهما بتلك المقاطع؛ ما دفعهما – وفقًا للتحريات – إلى استدراجه والتخلص منه، حيث سددتا له 6 طعنات، قبل أن تقوما بإحراق جثته في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت النيابة بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الموعد المحدد.