محافظ البحيرة توجه بتشكيل لجنة من الصحة لإجراء مراجعة شاملة لجميع أقسام مستشفى أبو حمص

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة بمستشفى أبو حمص؛ لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدة عدم التهاون في جودة الرعاية الصحية، لافتة إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان الانضباط وتحسين مستوى الأداء.

وتفقدت المحافظ، المركز الطبي بأبو حمص، الذي يضم مؤقتًا عددًا من أقسام مستشفى أبو حمص المركزي "حمدي الطباخ"؛ لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد، حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والأشعة، والعظام، والأمصال، والجراحة.

كما التقت بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمعت إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات، مؤكدة أن رضا المواطنين يمثل المعيار الحقيقي لتقييم أداء المنظومة الصحية.

وشملت الجولة أيضًا، بنك الدم التجميعي ووحدة الغسيل الكلوي، حيث اطمأنت المحافظ، على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ووجهت عازر، بتشكيل لجنة من مديرية الصحة لإجراء مراجعة شاملة لجميع أقسام المستشفى، بما يشمل المركز الطبي وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي، مع سرعة تلافي جميع الملاحظات، والتأكد من انتظام النوبتجيات وتواجد الأطقم الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.