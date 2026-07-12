محافظ بورسعيد: مصر تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين

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ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، في إطار المتابعة المستمرة لملفات الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ناجي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، والمهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والملفات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار داخل المنطقة الحرة، بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي والاستثماري، ودعم المشروعات القائمة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة بورسعيد كإحدى أهم القلاع الصناعية والاستثمارية في مصر.