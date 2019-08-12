محافظ بورسعيد يأمر بحل فوري لمشكلة الصرف الصحي لمنطقة فاطمة الزهراء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، والتي شهدت مشكلة في الساعات الماضية بتراكم مياه الصرف الصحي.

واستدعى المحافظ جميع الأجهزة بالحي، وأجهزة الإنقاذ والطواري بالمحافظة، حيث أشرف على بدء العمل بتطهير شبكة الصرف الصحي وإنهاء الأزمة.

وشدد المحافظ على إنهاء المشكلة، وإزالة تجمعات مياه الصرف الصحي قبل انتهاء اليوم، وتطهير جميع نوازل العمارات وشبكة الصرف بالمنطقة.

وأعلن المحافظ أنه تم تكليف إحدى شركات المقاولات وجمعيات المجتمع المدني لتكرار التجربة الناجحة التي تمت بمنطقة مساكن اللبانة بالقابوطي لرفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء من مختلف النواحي وتكوين اتحاد شاغلين من سكان هذه المنطقة للمساعدة في الحفاظ على ما سيتم من أعمال لرفع كفاءة الوحدات والمباني السكنية بها.

وأكد المحافظ أن تغيير سلوكيات المواطنين ومعاونتهم لأجهزة المحافظة في الحفاظ على ما سيتم من أعمال تطوير هو العنصر الأهم والأساسي في حل مشاكل المنطقة وإلا ستذهب كل الجهود هباءًا ولن تحقق الفائدة المرجوة منها إذا لم تتغير السلوكيات بالشكل الإيجابي المطلوب.

وأضاف أنه إلى جانب هذه الإجراءات الفورية فإن العمل جار في مشروع رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمنطقة الضواحي بأكملها؛ لإنهاء مشاكل وأزمات الصرف الصحي المتكررة في هذه المناطق بشكل كامل، ومن المنتظر أن يتم انتهاء العمل في هذا المشروع في أكتوبر المقبل.