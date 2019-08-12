وكيل ديبالا في فرنسا لاتمام انتقاله لباريس سان جيرمان

أصبح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي قريبًا من الرحيل عن صفوف فريق السيدة العجوز والانتقال للدوري الفرنسي وذلد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وانهارت فرصة ديبالا في الانضمام لمنافسات الدوري الإنجليزي، بعدما كان مهتمًا بضمه فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير قبل أن تتخبر الصفقة بعد غلق باب الإنتقالات في إنجلترا يوم 8 الماضي من شهر أغسطس الجاري.

ويتنافس حاليًا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني على ضم الجوهرة الأرجنتينية.

شبكة "راي سبورت" كشفت اليوم الإثنين أن وكيل ديبالا شوهد في العاصمة باريس أمس الأحد، الأمر الذي يعزز الأنباء التي تربط اللاعب بالانتقال لفريق العاصمة الفرنسية.

وأشارت إلى أن تواجد وكيل ديبالا في باريس يعني أن الطرفين سيناقشان عملية انتقال اللاعب.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب البيانكونيري، قد ألمح في تصريحاته عقب مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة، إلى احتمالية رحيل ديبالا عن الأليانز ستاديوم في الموسم الجديد.