واما يطرح «الله ع الجمال» ثالث أغانى ألبومهم الجديد -فيديو

طرح فريق "واما" ثالث أغاني ألبومهم الجديد "الصيف ابتدي" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والأغنية بعنوان "الله ع الجمال" وهي من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى.

وتقول كلمات الأغنية: "الله ع الجمال الله.. الله ع الجمال..حبيبي الليلادي عدىَ فوق كل الخيال..الله ع الجمال الله .. الله ع الجمال..حبيبي الليلادي عدىَ فوق كل الخيال..الناس النهاردة فى حتة وهوا فى حتة بعيد وفي جمالة يزيد".

وكان طرح الفريق أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، والأغنية الثانية "الصيف ابتدي" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل.

يذكر أن فريق واما، يعتبر واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.



