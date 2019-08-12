شهدت محافظة مطروح، إقبالاً كبيرًا، خلال اليوم الأول والثانى لعيد الأضحى، حيث تزاحم المصطافين على شواطئ المحافظة، خاصة (الغرام، وروميل، وعجيبة، وكليوباترا، والأبيض)، وكذلك كورنيش مدينة مرسى مطروح.

وتابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مدى توافر الخدمات بالشواطئ، مشددا على الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال المصطافين وأهالى مطروح، والاطمئنان على تواجد فرق الإنقاذ والغطاسين على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة.

ووجه محافظ مطروح، مسئولى مجلس المدينة وشركة المياه بمراجعة مستوى دورات المياه العمومية بالشواطئ والتأكد من توافر المياه، مع تكثيف جهود النظافة بالشوارع والشواطئ.

وأضاف محافظ مطروح أن المحافظة استعدت للظهور بالشكل اللائق بها سياحيا وحضاريا مع أعمال التطوير والتجميل التى تشهدها لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية، خاصة بعدد من الشواطئ، بالإضافة إلى ما تشتهر به مطروح من التنوع السياحي الذي تتمتع به سواء فى السياحة الترفيهية والعلاجية والترفيهية وغيرها من الأنواع السياحية التى تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم.