جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات بالتجمعين الأول والخامس

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة نهارية مكبرة بالتجمع الأول، بحضور المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول ومسئولي جهاز المدينة، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات على الأرصفة والتحفظ على الحديد والمعدات، وتم تحرير محاضر للمخالفات وتسليمها للنيابة العسكرية.

وأضاف المهندس أمين غنيم أنه تم تنفيذ حملة ليلية لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثاني، ومنطقة الخدمات وبعض المناطق بالحي الثالث ومول بلاتنيوم بالحي الثالث بالتجمع الخامس، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المضبوطات بالكامل داخل مخازن الجهاز وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأكد المهندس أمين غنيم أن جهاز المدينة يواصل شن حملات مستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق سواء الأرصفة أو المظلات أو التعدي على المسطحات الخضراء، وكذا حصر جميع مخالفات البناء التي تمت بعد تفعيل قانون التصالح وإزالتها على الفور، ويتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية.