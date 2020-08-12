البر الرئيسي الصيني يسجل 25 حالة إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس، من بينها 16 حالة وافدة من الخارج وتسع حالات محلية العدوى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع حالات العدوى المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم.

ولم يبلغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 58 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم يوم أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 84737 حالة، بما في ذلك 761 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، ومنهم 40 شخصا في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 79342 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.