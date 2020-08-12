رئيس لجنة بمدرسة عصمت عبدالمجيد بالإسكندرية: 145 من إجمالي 4555 أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

أعلن المستشار أحمد عبد الستار، الرئيس بالنيابة الإدارية، ورئيس اللجنة الفرعية رقم 174 بمدرسة عصمت عبد المجيد الإبتدائية، الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرقي الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لأعمال الفرز.

وقال "عبد الستار"، للشروق: "أدلى باللجنة 145 ناخبًا بأصواتهم، منهم 127 صوتًا صحيحًا، و18 باطلًا للمقاعد الفردية، وحصدت القائمة الوطنية (من أجل مصر)، على 127 صوتًا صحيحًا، و18 باطلًا، من إجمالي 4 آلاف و555 مواطنًا، مقيدين في كشوف الناخبين".

وأغلقت مراكز الاقتراع، البالغ عددها في الإسكندرية، 395 مقرًا انتخابيًا، تضم بداخلها 727 لجنة فرعية، موزعة على نطاق 18 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 4 ملايين و51 ألفًا و709 ناخبًا يحق لهم التصويت، طبقا للكشوف الانتخابية، أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة 9 مساءً، ويواصل القضاة، يُعاونهم مندوبي اللجان الفرعية أعمال فرز الأصوات، تحت إشراف المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة في الإسكندرية.

وأمنت شرطة الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتنافس 67 مرشحًا فرديًا، على 7 مقاعد، تُمثِل الدائرة رقم 25 ومقرها محافظة الإسكندرية، وقائمة "حزبية - ائتلافية" واحدة، هي: "القائمة الوطنية من أجل مصر" تمثل الدائرة الرابعة، وتضم قطاع غرب الدلتا، وهي محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومطروح "مقعدًا واحدًا"، ويتطلب نجاح القائمة الحصول على 5% من إجمالي أصوات الناخبين.