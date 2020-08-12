 فودة يكرم المحامي العام الأول لنيابات جنوب سيناء لانتهاء مدة عملة بالمحافظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فودة يكرم المحامي العام الأول لنيابات جنوب سيناء لانتهاء مدة عملة بالمحافظة

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:18 ص

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المستشار خالد حسن عيد المحامي العام الأول، لنيابات جنوب سيناء الحالي، تقديرًا واعزازًا على الخدمات التي قدمها على مدار فترة عملة بمحافظة جنوب سيناء.

وأهدى المحافظ، للمحامي العام الأول، درع وشعار المحافظة، وتمنى له دوام الترقي والتوفيق في جهة عملة المقبلة.

وأكد المستشار خالد حسن المحامي العام على اعتزازه بهذا التكريم، وبالفترة التي عمل بها بمحافظة جنوب سيناء، وأثنى على التعاون مع كافة قيادات المحافظة، وعلى رأسهم اللواء خالد فودة، موجهًا الشكر لجميع قيادات جنوب سيناء، التي شاركت في هذا التكريم .

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