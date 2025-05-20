اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة

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أعربت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق بشأن توسيع إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هياشي يوشيماسا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، أن بلاده تعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، أو يتعارض مع «حل الدولتين»، الذي يقوم على التعايش بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى أن اليابان تشعر بـ«قلق عميق» إزاء توسيع إسرائيل هجماتها في غزة.

ونوّه إلى انضمام اليابان للبيان المشترك الذي دعا فيه وزراء خارجية دول أوروبية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تعزيز أنشطتها في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53573 شهيدا، و121688 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.