العثور على جثة موظف بفولكسفاجن مشتبه بتورطه في تسريب أسرار الشركة

ذكرت تقارير صحفية أنه تم العثور على موظف من مجموعة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاجن"، ميتًا داخل سيارة محترقة، بعد وقفه عن العمل في إطار تحقيق تجريه السلطات الألمانية بشأن تسريب تسجيلات لاجتماعات سرية لإدارة المجموعة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متحدثة باسم مكتب المدير العام في مدينة براونشفيج الألمانية، أكدت العثور على شخص ميت داخل سيارة، لكن لم يتم تحديد هويته حتى الآن، ولكن صحيفة "فولفسبورجر ناخريشتن" الألمانية قالت إن الجثة تعود لموظف فولكس فاجن، الذي تم ايقافه عن العمل بعد أن طلبت الشركة من السلطات البريطانية التحقيق في تسريب تسجيلات لمناقشات داخل الشركة بشأن نزاع مع إحدى شركات التوريد.

وقالت فولكسفاجن، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه ليس لديها معلومات مؤكدة بشأن الواقعة، ورفضت التعليق على التحقيق.