قال إسلام محمد، طالب ثانوية عامة بمحافظ الأقصر، إنه تم تبديل أوراق إجاباته في جميع الامتحانات، وحصل بذلك على مجموع 47%، رغم أنه كان يتوقع أن يقل في المجموع العام ست درحات فقط.

وأضاف في مكالمة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الاثنين، أنه تقدم بتظلم في الإدارة التعليمية، معقبًا: «روحت وشوفت الورق بنفسي لقيت ورقة البيانات بخطي، والإجابات بخط آخر».

وتابع: «مسئولي التربية والتعليم أخذوا خطي والنماذج للتحقق منه»، لافتًا إلى الرد الرسمي سيأتي بعد 10 أيام حتى تنتهي معامل وزارة التربية والتعليم من مطابقته بالإجابات.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قال إن الوزارة تلقت تقارير الشكاوى الخاصة بالامتحانات، والتي بلغت 1074 شكوى، منهم 1145 شكوى خاصة بطلاب و359 شكوى خاصة بمعلمين، وجاءت محافظة الجيزة في مقدمة المخالفات باجمالي 120 شكوى ثم المنوفية والقاهرة.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي اون لاين، أن القضايا كانت 450 قضية غش محمول و41 قضية نشر على وسائل التواصل، وتم إلغاء الامتحانات للطلاب المخالفين لمدة عامين وإحالتهم للنيابة وعددهم 85 طالبا.

