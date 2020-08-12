إجمالي وفيات كورونا في إيران يقترب من 19 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد يقترب من 334 ألف حالة، بعد تسجيل 2510 حالات إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 ألفا و988 حالة، بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 3940 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 290 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

ويقول مسؤولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.