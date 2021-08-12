العدل الجزائرية تؤكد محاسبة المتورطين في حرق شاب بمنطقة تيزي وزو

أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بالجزائر، اليوم الخميس، بـفتح تحقيق في ظروف وملابسات قتل مواطن عن طريق الحرق، في منطقة تيزي وزو، الولاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات وذلك بعدما تم الاشتباه في تورطه في افتعال الحرائق.

وقالت النيابة، في بيان صحفي اليوم: "على إثر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء من قتل مواطن عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايرائن، الرأي العام بما يأتي".

وتابعت: "قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة على إثر شكوك راودتهم من أنهم متورطون في حرائق الغابات بمنطقة الأربعاء ناث ايرائن".

واستطردت: "وبعد أن اعتدوا عليم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة، غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده ما أدى إلى وفاته".

وواصل البيان سرد حيثيات ما حصل، مؤكدا: "تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه إلى إصابات متفاوتة."

وأكمل: "وعليه أمرت اليوم نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب".

وشكلت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقتل شاب في مدينة الأربعاء ناث ايراثن بمنطقة القبائل بالجزائر للاشتباه في محاولة افتعاله حرائق غابات في المنطقة، حالة من الصدمة.

وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها، تم القبض على الشاب من قبل مجموعة من الشباب وأصروا على تصفيته، ليتدخل رجال الشرطة وينتزعوه منهم لأخذه للتحقيق ولكن عاد الشباب الغاضبون وسحبوه من سيارة الشرطة وقتلوه وحرقوا جثته وقاموا بتصوير ذلك.

وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو الشاب، ردت مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية (80 كم غرب العاصمة) على الفيديو الذي استنكره الكثيرون، مؤكدين أن الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم وأنه فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل، تنقل للمنطقة المتضررة "الأربعاء ناث إيراثن" لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار، محملا بالعتاد.