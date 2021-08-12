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بريطانيا: إعطاء 87 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:24 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء إجمالي 87 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 186 ألفا و820 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 33 أسبوعا.

وأفادت البيانات، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 18. 6 مليون حالة، والوفيات 130 ألفا و921 حالة.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و27 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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