حريق ضخم يندلع في موقع مرتبط بوزير الدعاية النازية جوبلز قرب برلين

اندلع حريق كبير في موقع تاريخي شمال العاصمة الألمانية برلين، والذي كان يضم في السابق مقرا ريفيا بُني لوزير الدعاية النازي يوزيف جوبلز، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الخميس.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا دخانا يتصاعد من أحد المباني في موقع بوجنزيه ببلدة فاندليتس ليلة أمس الأربعاء، ما استدعى تدخلا طارئا، وفقا لبيان الشرطة.

وباشر عشرات من أفراد الإطفاء في إخماد حريق شب في هيكل السقف، قبل أن يمتد الحريق لاحقا إلى المبنى بأكمله.

وقالت الشرطة إن عمليات الإطفاء لا تزال جارية ولم تُستكمل بعد.

ويضم مجمع بوجنزيه عددا من المباني، ويشتهر بشكل خاص بالفيلا التي بُنيت لجوبلز خلال الحقبة النازية. وأكدت الشرطة أن فيلا جوبلز نفسها لم تتضرر من الحريق.

وفي ألمانيا الشرقية سابقا، استُخدم الموقع من قبل منظمة الشبيبة الألمانية الحرة، وهي المنظمة الشبابية الرسمية للدولة الشيوعية السابقة، وبعد إعادة توحيد ألمانيا استُخدِمَ الموقع كمركز للمؤتمرات. ومنذ عام 2000 ظل العقار غير مستخدم وتعرض للإهمال.

ويمتد موقع بوجنزيه على مساحة نحو 16 هكتارا، وتعود ملكيته لولاية برلين. ونظرا لعدم امتلاك برلين التمويل أو الرغبة في تطوير المنطقة، منحت بلدة فاندليتس حق استخدام الأرض.

وقالت الشرطة إن الحريق لم يتسبب في إصابة أحد. وقد فُتح تحقيق في الحادث.