كوريا الجنوبية وتركيا توقعان لأول مرة على اتفاقية لمقايضة العملات

أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية وتركيا وقعتا على أول اتفاقية لتبادل العملات بينهما، في خطوة من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن البنك المركزي القول في بيان إن الاتفاقية، التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات، تسمح بتبادل العملات المحلية بين البلدين بقيمة 3. 2 تريليون وون "2 مليار دولار أمريكي".

وأضاف البنك، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية من خلال تسهيل تسوية التجارة الممولة من خلال التبادل، والتعاون المالي من أجل التنمية الاقتصادية للبلدين.

وتعتبر مقايضة العملات أداة للدفاع ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح لدولة تواجه أزمة سيولة باقتراض الأموال من دول أخرى بعملتها الخاصة.

وفي يونيو، توصل بنك كوريا المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتفاق لتمديد فترة مقايضة العملات بينهما والتي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، وكان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر، في خطوة لتخفيف حالة عدم اليقين في السوق في كوريا الجنوبية في ظل جائحة كورونا.

وذكرت يونهاب، أن كوريا الجنوبية لديها ترتيبات ثنائية أخرى لمقايضة العملات مع سبع دول، من بينها أستراليا وكندا والصين.