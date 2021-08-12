 لليوم الثاني.. مستوطنون بقيادة حاخام متطرف يقتحمون ساحات المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الخميس 12 أغسطس 2021 12:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟
النتـائـج تصويت

لليوم الثاني.. مستوطنون بقيادة حاخام متطرف يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 11:36 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 11:36 ص

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال لليوم الثاني على التوالي.

وتقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك المستوطنين في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وقالت دائرة الأوقاف إن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدى بعضهم شعائر تلمودية قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وفتح الحاخام غليك "بث مباشر" أدى خلاله مع متابعيه صلوات وأجرى مقابلات صحفية.

ومواصلة للاستفزاز، قام مستوطنون بقراءة التوراة بصوت عال في ساحات المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة المكان الدينية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك