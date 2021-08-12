 أمريكيا: القوات الحكومية الأفغانية تتفوق على طالبان وبإمكانها وقف تقدمها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكيا: القوات الحكومية الأفغانية تتفوق على طالبان وبإمكانها وقف تقدمها

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:30 ص

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن القوات الحكومية الأفغانية تتفوق على حركة طالبان من حيث التدريب والمعدات وبإمكانها وقف تقدم الحركة.

وقال برايس، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم، الخميس، إن "الولايات المتحدة تقوم أكثر من أي دولة أخرى بجهود لمحاولة جلب الاستقرار والأمن للشعب الأفغاني، مستويات العنف في أفغانستان تثير قلقا حقيقيا بالنسبة لنا والمجتمع الدولي، ما نراه الآن أن القوات الأفغانية تتفوق على طالبان من حيث التدريب والمعدات، لديهم أكثر من 300 ألف من الجنود والقوات الخاصة والجوية، مجهزين بمعدات حديثة وفرتها لهم الولايات المتحدة".

وأوضح أن أفغانستان تعاني من مشكلة قيادة سياسيًا وعسكريًا، وعلى المسئولين الأفغان أن يوحدوا صفوفهم في جبهة واحدة، مضيفا أن بلاده تسعى إلى المساعدة والتواصل على تسوية سياسي لحل دبلوماسي للأزمة الأفغانية لخفض مستويات العنف ووقف إطلاق النار.


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