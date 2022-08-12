قالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 21 ألف شخص تم نقلهم حتى الآن إلى بر الأمان في بريطانيا من أفغانستان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا".

ويشمل هذا العدد المواطنين البريطانيين وعائلاتهم، والأفغان الذين عملوا لصالح بريطانيا، والأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر كبير، مثل نشطاء حقوق المرأة والصحفيين وأعضاء مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وتم تقديم هذا التحديث بعد دعوات متكررة للحصول على معلومات حول هؤلاء الوافدين قبل الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021.

ويشمل العدد الإجمالي نحو 15 ألف شخص تم إجلاؤهم خلال عملية "بيتينج"، وهي مهمة الإنقاذ العسكرية البريطانية الأولية.

وتم نقل حوالي خمسة آلاف شخص إلى بر الأمان منذ الإجلاء في أغسطس من العام الماضي.

وتم إخراج نحو ألفي موظف أفغاني يعمل محليا وعائلاتهم من البلاد قبل عملية "بيتينج" في إطار سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية التي أطلقت في أبريل 2021.