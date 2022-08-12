إياد علاوي يطرح خيار عقد جلسة للبرلمان العراقي في أي مكان من البلاد لاختيار رئيس جمهورية

دعا السياسي العراقي، ورئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية، اليوم الجمعة، إلى عقد جلسة البرلمان العراقي في أي مكان بالبلاد لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لإنتخابات مبكرة.

وذكر علاوي في بيان صحفي "علينا احترام توقيتات الدستور الذي اختط بأيديهم على الرغم من تحفظاتنا على العديد من فقراته، من خلال عقد جلسة للبرلمان في أي مكانٍ في العراق بحضور رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الإتحادية لاختيار أو تثبيت رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابي عادل ومفوضية نتخابات نزيهة".

وحذر علاوي: "بخلاف ذلك ستزداد الأوضاع سوءا وتتدهور إلى ما لا يحمد عقباه".

كما حذر: "من تداعيات وخطورة المرحلة التي يمر بها العراق وشعبه الذي عانى الويلات وحُرمَ من أبسط مقومات العيش".

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في العاشر من الشهر الجاري رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان إلى حل البرلمان العراقي.

وطالب متظاهرون من أتباع التيار الصدري وقوى التغيير في التيار المدني الديمقراطي في مظاهرات منفصلة اليوم الجمعة بحل البرلمان العراقي، وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في العراق بنظام انتخابي جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات.

فيما عارض متظاهرون يدعمون توجهات الإطار التنسيقي الشيعي في مظاهرة مماثلة عصر اليوم حل البرلمان وطالبوا بالإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

ويترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأحداث في العراق خلال الأسبوع الحالي بعد أن كشفت جميع الأطراف عن أوراقها صراحة.

ويتعين على مجلس القضاء الأعلى في العراق أن يدلي بدلوه قدر تعلق الأمر بقانونية ودستورية مطالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بحل البرلمان.