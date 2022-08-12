وفاة قطب الملاهى الليلية في برلين رولف إيدن عن 92 عاما

توفي رولف إيدن، قطب الملاهي الليلية الأسطوري في برلين الغربية عن عمر يناهز 92 عاما، حسبما أكدت عائلته في العاصمة الألمانية اليوم الجمعة.

وتربع إيدن، وهو شخصية أسطورية في الأماكن الليلية الساخنة في برلين الغربية، على عرش العودة السريعة للحياة الليلية الصاخبة في المدينة بعد دمارها إبان حقبة الحرب العالمية الثانية. وأنشأ أفضل النوادي في المدينة مثل صالون إيدن ونادي إيدن للبلاي بوي وبيج إيدن.

وقالت عائلته "برحيل رولف إيدن، تفقد برلين أيضا أيقونة عصره الذي أحب هذه المدينة وعمل على تغييرها ".

وولد إيدن لعائلة يهودية في برلين عام 1930، وغادر ألمانيا مع والديه إلى فلسطين بعد فترة وجيزة من استيلاء النازيين على السلطة في عام 1933.

وساعد وضع إيدن القريب من الشهرة في برلين على تحويله إلى جزء من تاريخ ألمانيا بعد الحرب. وتم إنتاج فيلم وثائقي عن حياته في عام 2011.

ويقال إن إيدن، وهو أب لسبعة أطفال من سبع نساء مختلفات، شارك مع فرقة رولينج ستونز ورقص مع إيلا فيتزجيرالد.