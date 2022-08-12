 شرطة نيويورك تلقي القبض على منفذ هجوم الطعن على سلمان رشدي - بوابة الشروق
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شرطة نيويورك تلقي القبض على منفذ هجوم الطعن على سلمان رشدي

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 7:33 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 7:34 م

أعلنت شرطة نيويورك أن الكاتب سلمان رشدي طُعن في الرقبة خلال ندوة حوارية في بلدة تشوتاكوا، مضيفة أنها ألقت القبض على الجاني.

وأوضحت الشرطة في بيان إن "شرطة الولاية تحقق في الهجوم على سلمان رشدي قبل أن يلقى كلمته في ندوة بمؤسسة تشوتاكوا في بلدة تشوتاكوا بنيويورك".

وذكرت أن "مشتبها به صعد إلى المنصة وهاجم رشدي والمحاور. وأصيب رشدي بطعنة في الرقبة على ما يبدو، وتم نقله بمروحية إلى مستشفى المنطقة".

وأوضحت الشرطة أن "أحد جنود الولاية المكلفين بتأمين الحدث ألقى القبض على المشتبه به على الفور.

وقدم مكتب المسؤول المحلى فى لبلدة تشوتاكوا المساعدة في مكان الحدث".


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