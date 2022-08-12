رئيسة وزراء استونيا: حظر تأشيرات منطقة شنجن نقطة ضعف مميتة لموسكو

قالت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس اليوم الجمعة، بعد يوم من تشديد حكومتها القواعد على الزائرين الروس إن الدعوة المتزايدة لوقف منح السياح الروس تأشيرات "منطقة شنجن"، تمثل "نقطة ضعف مميتة" لموسكو.

وقالت كالاس لإذاعة استونيا اليوم الجمعة إن رد الفعل الحاد من قبل أعضاء النخبة الروسية على مطالب بالاتحاد الأوروبي بحظر الدخول، يظهر أنه أداة عقوبات فعالة.

كانت حكومة استونيا قد قررت أمس الخميس عدم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد، بتأشيرات "شنجن"، أصدرتها استونيا، اعتبارا من 18 أغسطس الجاري.

وأضافت كالاس "يجب أن تفهموا أن 10% من السكان الروس، يسافرون إلى الخارج، وأن هؤلاء الأشخاص تحديدا، لاسيما من موسكو وسان بطرسبرج، من يهمنا رأيهم".

وكدليل على ذلك، أشارت إلى هجوم شخصي عليها من قبل الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأضافت "هذا يشير إلى نقطة ضعف مميتة!. هذا شيء يخافون منه حقا، لذلك فهو فعال".

وفيما تجرى مناقشات حول قيود الدخول ومنح تأشيرات شنجن للروس، لفتت كالاس الانتباه أيضا إلى تقاسم أعباء غير متكافئ.

وأضافت "حظرت أوروبا السفر الجوي من روسيا إلى أوروبا. وهذا يعني أن السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله الروس الوصول إلى أوروبا هو من خلال ثلاث دول هي فنلندا واستونيا ولاتفيا. لذلك ليس من العدل حقا أن تصدر دول شنجن الأخرى تلك التأشيرات، لكن نحن الثلاثة هم من يتحملون العبء في الواقع".

وتسمح تأشيرات شنجن لحامليها الدخول والحركة بحرية، بمختلف أنحاء 26 دولة في أوروبا.