الصدر يدعو أنصار الإطار التنسيقي العراقي لمظاهرات سلمية

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصار قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذين يعتزمون الخروج في مظاهرات شعبية عصر اليوم الجمعة، إلى أن تكون مظاهراتهم سلمية للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "أن العراق أهم من المسميات وأيدينا ممدودة لكم ياجماهير الإطار التنسيقي دون قياداته لنحاول إصلاح مافسد وإن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح".

وأضاف "لتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لانصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترجى".

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات أمنية في العراق استعدادا لخروج مظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية عصر اليوم الجمعة دعا إليها الأطراف والأحزاب والتيارات الشيعية والتيار المدني الديمقراطي لتلبية مطالبها لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عشرة أشهر.

وتدعو المطالب إلى حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء إنتخابات برلمانية وفق نظام إنتخابي عادل ونزيه فضلا عن محاربة الفساد وحل الفصائل المسلحة