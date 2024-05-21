بولندا تشكل لجنة للتحقيق في أنشطة استخباراتية روسية على أراضيها

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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة للتحقيق في أنشطة للأجهزة السرية الروسية والبيلاروسية في بولندا على مدار العشرين عاما الماضية.

ومن المزمع أن يتولى الجنرال ياروسلاف ستروسيك، رئيس جهاز مكافحة التجسس العسكري، رئاسة اللجنة.

يشار إلى أن بولندا،هي داعم قوي لأوكرانيا ومركزا لوجيستيا للمساعدات العسكرية الغربية إلى كييف،كانت هدفا معتادا لأجهزة الاستخبارات الروسية.

وأعلن توسك أمس الاثنين أنه تم اعتقال تسعة مشتبه بهم بتهمة محاولة القيام بعمل تخريبي.

وقال اليوم الثلاثاء إنه تم تنفيذ ثلاث عمليات إعتقال إضافية، مضيفا أنه يمكن أن تكون أجهزة الاستخبارات الروسية هي من تقف وراء الحريق الذي اندلع مؤخرا في مركز تسوق بالعاصمة وارسو والذي تسبب في تدمير أكثر من 1400محل تجاري.

وكانت الحكومة البولندية السابقة تحت حكم "حزب القانون والعدالة" القومي سعت أيضا للتحقيق في تمدد أنشطة المخابرات الروسية داخل البلاد من خلال لجنة تحقيق.

وتم تكليف اللجنة المثيرة للجدل بالتحقيق في ما إذا كان مسؤولون اتخذوا قرارات خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2022 تهدد الأمن البولندي بتأثير من روسيا.

واتهم منتقدون حزب القانون والعدالة باستخدام اللجنة لاستهداف المعارضين السياسيين تحت ذريعة صداقة روسيا خلال الأشهر القليلة التي سبقت الانتخابات البرلمانية في خريف 2023.

وتحدثت وسائل إعلام بولندية بشأن "قانون توسك" والذي استهدف توسك بشكل مباشر،واحتج ضد القانون مئات الآلاف من البولنديين.

وفي نهاية المطاف، فاز توسك على "حزب القانون والعدالة" في الانتخابات الأخيرة.