 مقتل شخصين وفقدان 16 في انهيار طيني شمال غرب الصين - بوابة الشروق
السبت 12 أغسطس 2023 9:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

مقتل شخصين وفقدان 16 في انهيار طيني شمال غرب الصين

د ب أ
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 9:16 ص | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 9:16 ص
أكدت السلطات الصينية، مساء الجمعة، مقتل شخصين وفقدان 16 آخرين بعدما تسببت الأمطار الموسمية في انهيار الصخور والطين في ضواحي مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي شمال غرب الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مصادر من السلطات المحلية لإدارة الطوارئ قولها إن الحادث وقع الساعة 6 مساء تقريبا في قرية لوانتشن بضواحى منطقة تشانجان.

وأوضحت المصادر أن الانهيار الصخري والطيني تسبب في تضرر منزلين وكذلك بعض الطرق والجسور ومنشآت خاصة بالطاقة.

وأضافت أن رجال الإنقاذ أنقذوا أربعة أشخاص كانوا عالقين، ويواصلون حاليا جهود الإنقاذ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك