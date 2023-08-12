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ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت، مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع فجر اليوم السبت في الساعة 3:57 بالتوقيت المحلي على عمق 16 كيلومترا، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ولم ترد، حتى الآن، أية تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

وتتعرض إيران، لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.